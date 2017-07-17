Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Альфа-банк объявил о прекращении членства в Ассоциации российских банков. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации - кредитных организаций, но и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами. <...> С этим заявлением мы официально объявляем о выходе из членов ассоциации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в проводимой руководством ассоциации политике ее члены - кредитные организации - в последние годы лишены возможности принимать реальное участие в управлении ассоциацией.