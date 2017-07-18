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Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валюты

Экономика и бизнес
18 июля, 13:06 UTC+3

Эксперты обсуждают также необходимые условия для более широкого использования рубля

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Начальник сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований РИСИ Сергей Каратаев

Начальник сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований РИСИ Сергей Каратаев

© Артем Коротаев/ТАСС

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная докладу Российского института стратегических исследований (РИСИ) о потенциале рубля в международных расчетах и создании необходимых условий для более широкого использования российской валюты.

Об актуальном положении рубля в международных расчетах, механизмах его интернационализации, связанных с этим, рисках и вероятных преимуществах расскажут заместитель руководителя - начальник сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований РИСИ Сергей Каратаев, а также научные сотрудники сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований РИСИ Павел Захаров и Николай Трошин.

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