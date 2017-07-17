Сотни предпринимателей приняли участие в бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Третья бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" объединила на своей площадке представителей власти, предпринимателей и инвесторов Чеченской Республики. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Третья бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" прошла сегодня в Грозном. В ней приняли участие руководители органов исполнительной власти и муниципалитетов Чеченской Республики, сотни предпринимателей и инвесторы. В рамках бизнес-сессии состоялось также подписание контракта между АО "КРСК" и ООО "Энергия Плюс", специализирующимся на выпуске многофункциональных, программируемых электросчетчиков", - отметили в пресс-службе.

Главная цель бизнес-сессии - повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через региональные подпрограммы госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2018 год и иных мерах господдержки, доступных предпринимателям, познакомить с инструментами инвестирования в рамках работы двух ключевых институтов развития округа: "Корпорации развития Северного Кавказа" и "Курортов Северного Кавказа".

"Ключевой вызов для нас сегодня заключается в создании таких условий, чтобы люди поверили в эту землю, Северный Кавказ, и стали инвестировать. В ходе бизнес-сессии мы поняли, что информировать о формах господдержки надо активнее. Наша общая задача дойти до каждого инвестора, сделать так, чтобы процедура получения господдержки от подготовки документа до принятия решения была максимально короткой", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, подводя итоги бизнес-сессии в Грозном.

Продолжение проекта

Сессии для предпринимателей организованы фондом "Посети Кавказ" при участии "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа".

Они являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

В прошлом году в региональные вошли 15 инвестиционных проектов в регионах СКФО в сферах АПК, промышленности и туризма, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа.

Бизнес-сессии предваряют проведение в декабре 2017 года первого Бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ!", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО.