Канадская компания закупит товары и услуги у малого бизнеса Якутии на 2 млрд руб.

ЯКУТСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. ЗАО "Прогноз" готово направить около 2 млрд рублей на закупку товаров и услуг малого бизнеса Якутии при освоении Мангазейского месторождение серебра в Кобяйском районе. Об этом в понедельник сообщили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства республики.

"В ходе рабочей встречи с главой республики Егором Борисовым президент Silver Bear Resources Грэхэм Хилл, владеющей 100% активов якутского предприятия ЗАО "Прогноз", заявил о готовности направить около 2 млрд рублей на закупки товаров и услуг малого бизнеса Якутии при освоении Мангазейского месторождение серебра в Кобяйском районе", - отметили в министерстве.

Компания Silver Bear Recourses с 2005 года проводит геологоразведочные работы в Западном Верхоянье, за все годы в поисковые и оценочные работы Мангазейского рудного поля инвестировано более 4,9 млрд рублей. Грэхэм Хилл отметил, что оценочные налоговые поступления до 2027 года составят порядка 1,5 млрд рублей, сейчас ЗАО "Прогноз" приступает к промышленному освоению месторождения серебра "Вертикальное". Там уже завершено строительство производственных и вспомогательных объектов, начато строительство обогатительной фабрики, запуск которой планируется в 2018 году. Канадский инвестор отметил, что в рамках экономической и социальной политики компании на предприятиях ЗАО "Прогноз" будет трудоустроено до 80% сотрудников из числа местного населения.

По словам министра инвестиционного развития республики Антона Сафронова, практика участия малого бизнеса, местных производителей товаров и услуг в цепочке снабжения крупных инвестиционных проектов будет продолжена. "У нас уже есть позитивный опыт с АЛРОСА, показательной является работа Silver Bear Recourses, мы готовы распространить такой опыт на всех наших существующих и потенциальных партнеров", - сказал министр.

ЗАО "Прогноз" - дочернее предприятие компании "Silver Bear Resources" - владеет двумя лицензиями на разведку и добычу серебра на Эндыбальской площади в Кобяйском районе. По результатам проведенных геолого-разведочных работ минеральная база месторождения "Вертикальное" оценивается промышленными категориями С1+С2 - 1147,7 тонн серебра со средним содержанием серебра 660 г/т. Апробированные в ЦНИГРИ прогнозные ресурсы серебра лицензионной площади (Вертикальное, Нижне-Эндыбальское, Северо-запад и Мангазея) составляют порядка 7 тысяч тонн.