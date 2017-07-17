Минтранс снял ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подтвердило факт снятия ограничений на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минтранса.

Ранее о снятии ограничений ТАСС сообщил заместитель гендиректора Georgian Airways Роберт Оганесян.

"Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений", - сообщил он, добавив, что документы уже получены.

Источник, знакомый с ходом переговоров между сторонами, сообщил ТАСС, что российские авиавласти согласовали Georgian Airways полеты в Казань, а грузинские авиавласти согласовали полеты "Уральским авиалиниям" из Жуковского в Тбилиси.

В субботу грузинская авиакомпания сообщила о вынужденном сокращении количества полетов в Москву. В заявлении говорилось о том, что авиационные власти РФ "неожиданно известили Georgian Airways об упразднении четырех рейсов в направлении Тбилиси - Москва".

В Минтрансе России, в свою очередь, заявили, что принятая мера является ответом на действия грузинских авиавластей, которые с мая не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из Жуковского в Тбилиси.