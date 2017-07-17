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Минтранс снял ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ

Экономика и бизнес
17 июля, 17:39 дата обновления: 17 июля, 18:54 UTC+3

Авиакомпания уже получила документы о восстановлении разрешений на полеты

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Материал из 1 страницы
Самолет авиакомпании "Georgian Airways"

Самолет авиакомпании "Georgian Airways"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подтвердило факт снятия ограничений на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минтранса.

Ранее о снятии ограничений ТАСС сообщил заместитель гендиректора Georgian Airways Роберт Оганесян.

"Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений", - сообщил он, добавив, что документы уже получены.

Источник, знакомый с ходом переговоров между сторонами, сообщил ТАСС, что российские авиавласти согласовали Georgian Airways полеты в Казань, а грузинские авиавласти согласовали полеты "Уральским авиалиниям" из Жуковского в Тбилиси.

В субботу грузинская авиакомпания сообщила о вынужденном сокращении количества полетов в Москву. В заявлении говорилось о том, что авиационные власти РФ "неожиданно известили Georgian Airways об упразднении четырех рейсов в направлении Тбилиси - Москва".

В Минтрансе России, в свою очередь, заявили, что принятая мера является ответом на действия грузинских авиавластей, которые с мая не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из Жуковского в Тбилиси.

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Ограничение полетов Georgian Airways в Москву
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