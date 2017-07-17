Минтранс снял ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подтвердило факт снятия ограничений на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минтранса.
Ранее о снятии ограничений ТАСС сообщил заместитель гендиректора Georgian Airways Роберт Оганесян.
"Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений", - сообщил он, добавив, что документы уже получены.
Источник, знакомый с ходом переговоров между сторонами, сообщил ТАСС, что российские авиавласти согласовали Georgian Airways полеты в Казань, а грузинские авиавласти согласовали полеты "Уральским авиалиниям" из Жуковского в Тбилиси.
В субботу грузинская авиакомпания сообщила о вынужденном сокращении количества полетов в Москву. В заявлении говорилось о том, что авиационные власти РФ "неожиданно известили Georgian Airways об упразднении четырех рейсов в направлении Тбилиси - Москва".
В Минтрансе России, в свою очередь, заявили, что принятая мера является ответом на действия грузинских авиавластей, которые с мая не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из Жуковского в Тбилиси.