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Глава РФПИ, экс-глава "Башнефти", Геннадий Шмаль выдвинуты в совет директоров "Транснефти"

Экономика и бизнес
17 июля, 17:55 дата обновления: 17 июля, 17:58 UTC+3

Из прежнего состава в совет не вошли, в частности, первый вице-президент Газпромбанка и спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик и президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль утверждены кандидатами для избрания в новый состав совета директоров "Транснефти", соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник.

Всего в совете было восемь мест. Из прежнего состава в него не вошли первый вице-президент Газпромбанка Михаил Гришанков, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде Артур Чилингаров и ректор АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" Валерий Катькало.

Ранее источник в правительстве сообщал ТАСС, что кандидатура Дмитриева прошла все согласования для выдвижения в совет директоров "Транснефти". Некоторые источники ТАСС сообщали, что совет директоров "Транснефти" покинут Гришанков и Чилингаров, который после избрания депутатом приостановил свою деятельность в качестве члена совета. При этом предполагалось, что их места займут Корсик и Шмаль.

С августа 2015 года совет директоров "Транснефти" возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак. Также в настоящее время в совет входят президент "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов.

В конце марта НПФ "Газфонд" совместно с "Газпромбанк - Управление активами" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрели пакет акций "Транснефти". Объем сделки с 1,1 млн привилегированных акций "Транснефти" составил 169,704 млрд руб. В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

В марте этого года свой пакет привилегированных акций "Транснефти" продал фонд UCP Ильи Щербовича. В UCP говорили, что покупателем является группа инвесторов, однако подробностей не уточняли. По данным "Транснефти", UCP владел 1,1 млн привилегированных акций компании из 1,5 млн акций, обращающихся на рынке.

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.

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