Рогозин: испытания самолета МС-21 идут в штатном режиме

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Испытания российского самолета МС-21 идут в штатном режиме, дело движется к следующему этапу, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Испытания идут штатно, сейчас первый летный образец самолета находится на Иркутском авиазаводе, дело подходит к следующему этапу испытаний", - сказал Рогозин на втором заседании Авиационной коллегии в Доме правительства.

По его словам, на заседании планируется заслушать доклад руководства корпорации "Иркут" о ходе летных испытаний и подготовке к серийному производства лайнера МС-21.