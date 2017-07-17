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Рогозин: испытания самолета МС-21 идут в штатном режиме

Экономика и бизнес
17 июля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Вице-премьер сообщил, что первый летный образец самолета находится на Иркутском авиазаводе

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Испытания российского самолета МС-21 идут в штатном режиме, дело движется к следующему этапу, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Испытания идут штатно, сейчас первый летный образец самолета находится на Иркутском авиазаводе, дело подходит к следующему этапу испытаний", - сказал Рогозин на втором заседании Авиационной коллегии в Доме правительства.

По его словам, на заседании планируется заслушать доклад руководства корпорации "Иркут" о ходе летных испытаний и подготовке к серийному производства лайнера МС-21.

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