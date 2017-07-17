Власти Чечни заключили соглашение с фондом "ПосетиКавказ" для улучшения имиджа республики

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ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни и фонд "ПосетиКавказ" заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является формирование позитивного общественного мнения о Чеченской Республике и положительного имиджа этого региона. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства по делам Северного Кавказа.
"Одна из главных задач нашего сотрудничества - обеспечить эффективное взаимодействие по информированию общественности о позитивных преобразованиях в инвестиционной сфере, экономике, туризме, происходящих в Чеченской Республике как одном из наиболее динамично развивающихся субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Надеюсь, что наши совместные с республикой инициативы будут позитивно восприняты широкими кругами общественности и помогут проводимой в регионе работе по улучшению инвестиционного климата, реализации проектов в экономике и туризме", - приводит пресс-служба министерства слова гендиректора фонда "ПосетиКавказ" Райфы Битковой.
Подписание соглашения состоялось в Грозном в ходе третьей бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ". Ранее подобные бизнес-сессии прошли в Ингушетии и Ставропольском крае, в течение июля и августа она пройдут и в остальных четырех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
"В республике создаются не только все условия для жизнедеятельности жителей нашего региона, но и все условия для туристов, для гостей республики. Я убежден, что реализация данного соглашения станет еще одним шагом в повышении туристической и инвестиционной привлекательности нашего региона", - сказал на церемонии подписания министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.
В рамках соглашения стороны также намерены оказывать информационную поддержку и содействие молодым профессиональным коллективам, студентам, экономически активной молодежи, реализующей в Чечне социально значимые проекты.