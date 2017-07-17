ПНОМПЕНЬ, 17 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российский производитель большегрузных автомобилей ПАО "КамАЗ" может начать прямые поставки в Камбоджу. Эти договоренности закреплены в подписанном в понедельник в Пномпене меморандуме о сотрудничестве между Камским автопроизводителем и камбоджийским холдингом WorldBridge.

"По взаимному согласию наиболее приемлемой формой развития сотрудничества стороны определили на начальном этапе дистрибуцию, а в перспективе и организацию на базе холдинга WorldBridge сборочного производства автомобильной техники по лицензии ПАО "КамАЗ", - говорится в документе.

Согласно меморандуму, для успешного продвижения автомобилей "КамАЗ" и создания условий для их продажи, технического обслуживания и эксплуатации WorldBridge намерен сформировать дилерскую и сервисную сеть с ремонтно-технической базой по всей территории Камбоджи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "КамАЗа", ранее компания поставляла продукцию на камбоджийский рынок через вьетнамского партнера. Теперь, согласно меморандуму, "КамАЗ" намерен осуществлять экспорт напрямую.

Посол России в Камбодже Дмитрий Цветков отметил, что заключенный меморандум стал первой в современной истории российско-камбоджийских отношений конкретной договоренностью о сотрудничестве двух стран в автомобильной сфере.

"Этот документ открывает широкие возможности для развития нового направления партнерства между Россией и Камбоджей - официальных дилерских поставок нашей грузовой техники и последующего налаживания сервисного обслуживания и сборки автомобилей "КамАЗ" на территории королевства. Такое взаимодействие видится весьма перспективным, учитывая интерес Камбоджи к заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС)", - подчеркнул посол.

Цветков отметил, что поставки грузовиков "КамАЗа" в Камбоджу осуществляются еще с 1980-х годов. Однако после распада Советского Союза поставки продукции Камского автозавода в Камбоджу заметно сократились на фоне общего сворачивания российско-камбоджийских отношений в начале 1990-х годов. Однако в последние годы ситуация изменилась, на нынешнем этапе связи России и Камбоджи переживают свой новый расцвет. Сегодня Камбоджа по темпам развития стала одной из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии и это способствовало тому, что камские грузовики вновь оказались востребованными у местных потребителей в наиболее динамично развивающихся отраслях народного хозяйства, таких как строительство, транспорт и перевозки, агропромышленный комплекс.

"Достигнутые договоренности о сотрудничестве между "КамАЗом" и камбоджийскими партнерами на новом этапе будут способствовать расширению спектра экономического сотрудничества России и Камбоджи в интересах народов наших стран", - заключил дипломат.