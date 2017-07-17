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ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роуминга

Экономика и бизнес
17 июля, 18:47 UTC+3 МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Представитель ведомства отметила, что операторы могут захотеть возместить потерянные доходы

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не допустит необоснованного повышения тарифов сотовых операторов после отмены сетевого роуминга.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева.

"Операторы, конечно, могут захотеть возместить эти доходы (за внутрисетевой роуминг - ред.), которых они могут лишиться, если они прекратят нарушать антимонопольное законодательство. Но антимонопольное законодательство в качестве одного из нарушений указывает необоснованное повышение цен. Повышение цен, связанное с желанием сохранить доход, который был получен вследствие нарушения антимонопольного законодательства, обоснованным не является", - сказала она.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", "Теле2") по внутрисетевому роумингу и требует изменить тарифы в течение 14 дней. Заева пояснила журналистам, что речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в другой, при этом остается в сети одного оператора). По ее словам, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент.

В МТС, "Вымпелком" и "Теле2" отказались от комментариев. В "Мегафоне" пока не ответили на запрос ТАСС.

Если операторы не исполнят предупреждение в установленный законом срок, то ФАС возбудит антимонопольное дело, указала Заева. Далее комиссия ФАС принимает решение и, в случае обнаружения нарушения, выдает предписание. Компания может обжаловать это предписание в суде, тогда срок его исполнения будет приостановлен.

Заева пояснила, что если операторы в срок выполнят предписание, то административная ответственность не наступает, и штраф назначен не будет. Однако если ФАС возбудит дело и признает факт нарушения, то для операторов наступает административная ответственность, добавила она.

Национальный роуминг

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявил, что ведомство добьется полной отмены роуминга в России. Сейчас в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Заева отметила, что ФАС еще не высказала позицию в отношении национального роуминга - ситуации, когда абонент доплачивает больше, когда выезжает в другой регион и попадает в сеть другого оператора.

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