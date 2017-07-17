Зампред Альфа-банка: замена руководства АРБ не решит ее накопившиеся проблемы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замена действующих руководителей Ассоциации российских банков новыми лицами не сможет решить все накопившиеся за время работы ассоциации проблемы. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин.

"Просто замена руководства АРБ не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время существования ассоциации. Необходимы структурные реформы, включающие изменение принципов управления ассоциацией. Вопрос о том, как будет построено взаимодействие между кредитными организациями после выхода из АРБ, находится в стадии обсуждения", - сказал он.

В понедельник ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков (АРБ). В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства. По мнению банков, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

Позиции других банков

Руководители ряда банков, не входящих в топ-100 по размеру активов, не считают, что эффективность деятельности ассоциации "неуклонно снижается". По их мнению, ценность ассоциации заключается в том, что она помогает как формулировать консолидированное мнение банковского сообщества, так и предоставляет возможность каждому участнику высказывать свою точку зрения, не зависящую от намеченного направления государственного развития.

Председатель правления Юг-Инвестбанка (209 место по активам) Сергей Облогин отрицает прозвучавшие в адрес Гарегина Тосуняна обвинения в том, что АРБ "не привлекает кредитные организации к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности АРБ". "Причина такого демарша кредитных организаций, мне кажется, однозначно в том, что Гарегин Ашотович занял активную, принципиальную позицию по защите интересов банков с базовой лицензией. Если вспомнить проект закона о пропорциональном регулировании, представленный летом 2016 года, и посмотреть его окончательный вариант, очевидно, что многое изменилось. Таких примеров можно привести множество. Это не всем нравится", - цитирует АРБ его слова.

Председатель правления Фора-Банка (104 место по активам) Сергей Балакин считает, что в нынешних условиях найти действительно единую позицию для всех видов банков невозможно. "Несогласные всегда будут. Гарегин (Тосунян - прим. ред.) выбрал защищать слабых. Теперь сильные хотят его за это наказать. Это печально. В любом случае от этого проиграет все банковское сообщество, так как известно, что чем больше мнений учитывается при обсуждении вопроса и принятии решения, тем более взвешенным и продуманным оно в итоге оказывается", - приводятся его слова на сайте АРБ.

С этой позицией солидарен председатель правления Нэклис-Банка (291 место по активам) Сергей Борискин. "Считаю полезным для себя участие в совещаниях и вообще мероприятиях, проводимых АРБ. В основу их всегда ложатся вопросы, которые перед АРБ ставят банки. Таким образом, во многом формируется консолидированное мнение, которое Ассоциация доносит до регулятора", - цитирует его АРБ.