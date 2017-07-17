Эксперты не считают критичным технический дефолт АФК "Система"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. АФК "Система" в понедельник заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. из-за ареста имущества по иску "Роснефти", пояснив, что дефолт носит формальный характер. Эксперты пока также считают ситуацию некритичной, однако не исключают наступления кросс-дефолта по другим обязательствам.

"В таком виде это не критично, это просто означает, что формально произошло нарушение неких обязательств. Арест активов сам по себе был прописан как ковенанта, которая позволяет потребовать досрочного погашения этого долга. Технически АФК должна была гарантировать, что у нее не будет такого ареста", - считает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Константин Белов.

Ранее суд по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Согласно оценке "Роснефти", представленной суду, стоимость этого имущества составляет 185 млрд руб. Однако, по мнению АФК "Система", совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК, составляет около 250 млрд руб. Пресс- секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял, что данная мера направлена, в том числе, на защиту прав акционеров "Роснефти".

Влияние на кредиторов

Сама "Система" заверила, что не ожидает предъявления от кредиторов требований о досрочном погашении обязательств из- за объявленного в понедельник решения. "С 17 июля будут нарушены условия об аресте активов на сумму более 25 млн долларов. Конкретные сделки не комментируем, это небольшие по объему соглашения. Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении данных обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме", - сообщил ТАСС представитель "Системы" Сергей Копытов.

"Соответственно, сама "Система" говорит, что они не ожидают, что будут какие-то требования о досрочном погашении, но даже если будут, то я не думаю, что это критично, потому что это относительно небольшая часть долга. Как это решается? Я думаю, будут переговоры с кредиторами, и если они вдруг они захотят погашения, то тогда надо будет погасить. Но в принципе, не обязательно, что так произойдет", - комментирует Белов.

Рынок пока также не отреагировал на событие резким движением котировок. В начале торгов акции АФК "Система" на Мосбирже снизились на 3,4%, а затем сократили падение до 1%. К концу дня акции компании вновь откатились на 2,5% вниз относительно закрытия торгов 14 июля. Однако это снижение не стало столь значительным, как весной. Для сравнения, 3 мая, после первой новости об иске, цена обрушилась на 37%.

Риски сохраняются

Несмотря на сдержанные последствия техдефолта, риски ухудшения прогноза по долгу АФК "Система" присутствуют, считает аналитик "Открытие Капитал" Александр Венгранович. "Мы полагаем, что компания может столкнуться с риском дополнительных технических дефолтов по своим другим кредитным линиям на максимальную сумму 34 млрд руб. Мы также отмечаем, что сейчас у "Системы" есть потенциальный дефолт по своим еврооблигациям (как указано в главе 10 проспекта еврооблигаций), и компании необходимо заключить официальное соглашение с банками в течение 30 дней, чтобы избежать дефолта по своим еврооблигациям", - пишет Венгранович в обзоре компании. В понедельник долларовые евробонды "Системы" с погашением в 2019 году подешевели на 5,455 процентного пункта, до 91,054% от номинала.

Ситуация с АФК Система довольно неоднозначная, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Алексей Губин. "С одной стороны, эмитент сохранит способность выполнения обязательств даже в случае неблагоприятного для себя решения суда, а с другой - очевидно, что риски находятся вне вопросов финансового состояния компании и слабо просчитываемы", - отметил эксперт, напомнив, что 18 июля состоится очередное заседание суда.

Замоскворецкий суд Москвы назначил на 18 июля рассмотрение по существу заявления АФК "Система", оспаривающей нотариальное заверение переписки бывших менеджеров "Башнефти", приобщенного к материалам дела о взыскании с корпорации 170,6 млрд рублей по иску "Роснефти". Переписка приобщена к делу Арбитражным судом Башкирии 6 июня и, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба "Башнефти" при реорганизации компании. АФК "Система" 15 июня подала заявление в Замоскворецкий суд г. Москвы о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров. АФК считает, что данная процедура была проведена с нарушениями, и поэтому материалы переписки не могут служить доказательством в суде.

"Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".