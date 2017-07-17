Глава АРБ не планирует уходить в отставку из-за выхода из ассоциации ряда банков

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не планирует покидать свой пост в связи с решением ряда банков покинуть ассоциацию.
Об этом Тосунян сообщил ТАСС.
"Я не планирую уходить в отставку", - сказал он.
Глава АРБ отметил, что ассоциация будет работать и дальше, но более активно привлекать новых членов. "Надо привлекать новых членов и более активно привлекать новых участников рынка. Наше действие - это работать. Ассоциация - это несколько сот банков, исходя из этого, она и должна строить свою политику", - добавил Тосунян.
По его словам, АРБ намерена рассмотреть и удовлетворить заявление ряда кредитных организаций о выходе из ассоциации. "Они заявили о выходе из ассоциации, на совете ассоциации это будет рассмотрено и, соответственно, их заявление будет удовлетворено", - сказал он, не уточнив дату заседания совета.
Ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, в понедельник заявили о выходе из АРБ. По мнению кредитных организаций, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами.