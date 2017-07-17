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Глава АРБ не планирует уходить в отставку из-за выхода из ассоциации ряда банков

Экономика и бизнес
17 июля, 20:00 дата обновления: 17 июля, 20:21 UTC+3

Гарегин Тосунян отметил, что ассоциация будет более активно привлекать новых членов

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Глава АРБ Гарегин Тосунян

Глава АРБ Гарегин Тосунян

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не планирует покидать свой пост в связи с решением ряда банков покинуть ассоциацию.

Об этом Тосунян сообщил ТАСС.

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"Я не планирую уходить в отставку", - сказал он. 

Глава АРБ отметил, что ассоциация будет работать и дальше, но более активно привлекать новых членов. "Надо привлекать новых членов и более активно привлекать новых участников рынка. Наше действие - это работать. Ассоциация - это несколько сот банков, исходя из этого, она и должна строить свою политику", - добавил Тосунян.

По его словам, АРБ намерена рассмотреть и удовлетворить заявление ряда кредитных организаций о выходе из ассоциации. "Они заявили о выходе из ассоциации, на совете ассоциации это будет рассмотрено и, соответственно, их заявление будет удовлетворено", - сказал он, не уточнив дату заседания совета.

Ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, в понедельник заявили о выходе из АРБ. По мнению кредитных организаций, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами.

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