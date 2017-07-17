Операторы могут потерять из-за отмены роуминга по России внутри сети более 30 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Операторы сотовой связи могут потерять из-за отмены роуминга по России внутри сети около 30 млрд рублей.

Такую оценку привел в беседе с ТАСС генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

Ранее ФАС сообщила, что выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", "Теле2") и требует изменить роуминговые тарифы в течение 14 дней, а также уведомить об этом абонентов за 10 дней до введения новых тарифов. Ведомство обнаружило признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

По данным ФАС, чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках. В ведомстве считают, что цены на связь в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе - такая разница экономически и технологически не обоснована.

Глава управления по контролю над ИТ и связью ФАС Елена Заева поясняла, что речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в другой, при этом остается в сети одного оператора). Однако ФАС еще не высказала позицию в отношении ситуации, когда абонент переплачивает за связь при нахождении не в домашнем регионе в сети другого оператора. Мнение антимонопольного ведомства по этому вопросу будет известно до конца недели, отмечала Заева.

Анкилов пояснил, что понятие "национальный роуминг" включает в себя обе эти категории. "Объем национального роуминга в России составляет порядка 35 млрд рублей, большую его часть составляет внутрисетевой роуминг", - сказал Анкилов. По его словам, доходы операторов от роуминга составляют 3,5% от годового объема доходов. Если операторы исполнят предупреждение антимонопольного ведомства, они потеряют значительную часть этих денег, отметил гендиректор "ТМТ Консалтинг".

Основная проблемная зона при дальнейшем обсуждении роуминга в России - это Крым, отметил Анкилов. Сегодняшнее предписание ФАС не затрагивает это направление, поскольку операторы, которым выдано предписание, не работают в Крыму. "Там нужно договариваться с крымскими операторами, это непросто, но процесс идет", - пояснил он.

Что делать операторам

По словам Анкилова, наиболее реалистичным может быть решение операторов повысить средний уровень тарифов в целом, чтобы компенсировать выпадающие доходы из-за отмены наценки за роуминг. Тогда средние расходы абонента на связь в месяц увеличатся примерно на 15 рублей, на такую же сумму возрастет и показатель средней выручки на одного абонента (APRU), пояснил Анкилов.

Однако Заева из ФАС отмечала, что антимонопольное ведомство не допустит необоснованного повышения тарифов. В этом случае, по словам эксперта, снижение доходов операторов приведет к уменьшению уровня доходности для акционеров и снижению объема инвестиций в дальнейшее развитие сети.

У операторов есть и другие варианты, как действовать в данной ситуации, отметила представитель ФАС. Так, операторы могут исполнить предписание в срок, и тогда штраф им не грозит. Они также могут попросить увеличить срок на исполнение предписания или обжаловать его в суде. В случае неисполнения требований ФАС операторам грозят не только штрафы. Как поясняла Заева, ФАС также может использовать механизм "перечисления необоснованно полученного дохода в федеральный бюджет".

В МТС, "Вымпелкоме" и Tele2 отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что "пока не до конца понимают позицию ФАС в этом вопросе и будут изучать текст предупреждения".

"Для абонентов "Мегафона" безроуминг при поездках по России давно уже наступил. На большинстве тарифов и опций стоимость услуг связи в поездках по России не отличается от стоимости услуг в домашнем регионе", - добавил он.