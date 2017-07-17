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В ЦБ заявили, что не вмешиваются в ситуацию с АРБ

Экономика и бизнес
17 июля, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Однако зампред Банка России Василий Поздышев отметил, что ЦБ "с волнением" наблюдает за развитием конфликта вокруг Ассоциации российских банков и "переживает" за его результат

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России "с волнением" наблюдает за развитием конфликта вокруг Ассоциации российских банков (АРБ), но не вмешивается в дискуссии между банками и руководством ассоциаций. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

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"Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта и переживает за его результат. Тем не менее, регулятор как Центральных банк, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций. Более того, давать какие-либо комментарии было бы, на мой взгляд, некорректно", - сказал он.

В понедельник ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть АРБ. В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства. По мнению банков, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

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