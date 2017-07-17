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Прибыль банковского сектора РФ в 2017 г. может превысить 1-1,2 трлн рублей

Экономика и бизнес
17 июля, 20:58 UTC+3 МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Прибыль во втором полугодии, возможно, будет чуть меньше, чем в первом, отметил зампред ЦБ Василий Поздышев

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России ожидает, что прибыль банковского сектора РФ во втором полугодии будет меньше, чем в первом, но по итогам 2017 года может превысить 1-1,2 трлн рублей.

Об этом в понедельник заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Возможно, прибыль во втором полугодии будет чуть меньше, чем в первом. Но, тем не менее, мы рассчитываем на прибыль банковской системы по году, которая превысит 1 трлн, может, 1,2 трлн рублей", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ за первые шесть месяцев 2017 года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 770 млрд рублей. Она отметила, что эта тенденция показывает, что банковская система успешно восстанавливается и наращивает кредитование.

По прогнозам ЦБ, за 2017 год российские банки могут заработать порядка 1,3 трлн рублей, большая часть которых, как рассчитывает регулятор, может быть направлена в капитал банков.

За весь 2016 год прибыль банковского сектора РФ составила 930 млрд рублей.

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