Конфликт интересов участников финрынка: банки до конца осени найдут альтернативу АРБ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вопрос реорганизации одной из действующих банковских ассоциаций (Ассоциации российских банков или Ассоциации региональных банков "Россия") либо создание нового объединения будет обсуждаться в течение 2,5-4 месяцев.

Об этом ТАСС сообщил зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Учредительное собрание новой ассоциации, либо съезд, связанный с реорганизацией действующей, может состояться уже осенью. "Мне представляется, что это в течение 2,5-4 месяцев. Начиная с сентября можно следить за темой", - сказал Сенин.

В понедельник 17 июля ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков (АРБ). В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства.

По мнению банков, формируемые в АРБ позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

Мнение не топовых банков

Руководители ряда банков (согласно предоставляемым в ЦБ данным не входящих в топ-100 по размеру активов) не согласны с мнением кредитных организаций, считающих, что эффективность деятельности ассоциации "неуклонно снижается". По их мнению, ценность ассоциации заключается в том, что она помогает как формулировать консолидированное мнение банковского сообщества, так и предоставляет возможность каждому участнику высказывать свою точку зрения, не зависящую от намеченного направления государственного развития.

Председатель правления Юг-Инвестбанка (209 место по активам) Сергей Облогин отрицает прозвучавшие в адрес Гарегина Тосуняна обвинения в том, что АРБ "не привлекает кредитные организации к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности АРБ". "Причина такого демарша кредитных организаций, мне кажется, однозначно в том, что Гарегин Ашотович занял активную, принципиальную позицию по защите интересов банков с базовой лицензией. Если вспомнить проект закона о пропорциональном регулировании, представленный летом 2016 года, и посмотреть его окончательный вариант, очевидно, что многое изменилось. Таких примеров можно привести множество. Это не всем нравится", - цитирует АРБ его слова.

Председатель правления Фора-Банка (104 место по активам) Сергей Балакин считает, что в нынешних условиях найти действительно единую позицию для всех видов банков невозможно. "Несогласные всегда будут. Гарегин (Тосунян - прим. ред.) выбрал защищать слабых. Теперь сильные хотят его за это наказать. Это печально. В любом случае от этого проиграет все банковское сообщество, так как известно, что чем больше мнений учитывается при обсуждении вопроса и принятии решения, тем более взвешенным и продуманным оно в итоге оказывается", - приводятся его слова на сайте АРБ.

С этой позицией солидарен председатель правления Нэклис-Банка (291 место по активам) Сергей Борискин. "Считаю полезным для себя участие в совещаниях и вообще мероприятиях, проводимых АРБ. В основу их всегда ложатся вопросы, которые перед АРБ ставят банки. Таким образом, во многом формируется консолидированное мнение, которое Ассоциация доносит до регулятора", - цитирует его АРБ.

Мнение главы ассоциации "Россия"

По мнению главы Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолия Аксакова, объединение двух банковских ассоциаций в одну логично, но банковское сообщество должно самостоятельно до этого "дозреть". "Сейчас идет консолидация (рынка), банков становится меньше, многие банки являются членами двух ассоциаций и платят вдвойне. А задачи у нас общие. Но не все банкиры эту идею поддерживают. Я никогда не форсировал этот процесс, потому что региональные и средние банки опасаются, что они потеряют самостоятельность и влияние в этой (объединенной) ассоциации", - сказал он.

При этом Аксаков заявил, что не будет стимулировать процесс объединения ассоциаций из-за конфликта в АРБ. Он также напомнил, что почти все банки, выразившие намерение покинуть АРБ, уже входят в ассоциацию "Россия" (за исключением Сбербанка и Газпромбанка). При этом он отметил, что Сбербанк как крупнейший банк меньше всех нуждается в ассоциации для защиты своих интересов, однако сотрудничает с ней, участвует в работе ее комитета.

Замена руководства АРБ не снимет накопившиеся проблемы

В своем открытом обращении принявшие решение покинуть АРБ банки указывали, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации. По их мнению, в своей деятельности Тосунян стал во многом руководствоваться личными интересами. "Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", - говорилось в опубликованном тексте обращения.

Замена действующих руководителей Ассоциации российских банков новыми лицами не сможет решить все накопившиеся за время работы ассоциации проблемы, считает заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин. "Просто замена руководства АРБ не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время существования ассоциации. Необходимы структурные реформы, включающие изменение принципов управления ассоциацией. Вопрос о том, как будет построено взаимодействие между кредитными организациями после выхода из АРБ, находится в стадии обсуждения", - сказал он.

В то же время Тосунян сообщил, что уходить в отставку он не собирается и ассоциация будет работать и дальше, более активно привлекая новых членов.

Позиция ЦБ

Банк России "с волнением" наблюдает за развитием конфликта вокруг Ассоциации российских банков, но не вмешивается в дискуссии между банками и руководством ассоциации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта и переживает за его результат. Тем не менее, регулятор как Центральный банк, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций. Более того, давать какие-либо комментарии было бы, на мой взгляд, некорректно", - сказал он.