Сбербанк поддерживает создание новой банковской ассоциации

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Сбербанк поддерживает идею создания новой банковской ассоциации, заявил журналистам в понедельник глава организации Герман Греф.

Ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, в понедельник заявили о выходе из АРБ. По мнению кредитных организаций, формируемые сейчас в АРБ позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЦБ и государственными органами.

"Мы не были инициаторами этого дела (выхода из АРБ - прим. ТАСС), но мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров", - сказал Греф.