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США могут снять запрет на импорт бразильского мяса в течение одного-двух месяцев

Экономика и бизнес
18 июля, 0:40 UTC+3 ТАСС

Как заявил министр сельского хозяйства Бразилии после встречи со своим американским коллегой, со стороны США нет никакого политического противодействия снятию запрета

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ТАСС, 18 июля. Запрет на импорт бразильской говядины в США может быть снят в течение 30-60 дней. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайру Мажжи по итогам встречи с министром сельского хозяйства США Сонни Пердью.

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По словам Мажжи, как сообщило в понедельник агентство Reuters, решение по данному вопросу будет принято после заключения по техническому анализу документации, предоставленной бразильской стороной. Мажжи также отметил, что с американской стороны нет никакого политического противодействия снятию запрета.

17 марта Федеральная полиция Бразилии арестовала более 30 участников крупной преступной группировки, которая занималась продажей просроченных продуктов питания. Как сообщили в правоохранительных органах, данная спецоперация стала самой масштабной в истории страны: в ней приняли участие около 1,1 тыс. стражей правопорядка. Объектом расследования, которое проводилось на протяжении почти двух лет, стали крупнейшие бразильские компании по производству мясной продукции, работающие не только на внутреннем рынке, но и экспортирующие ее за рубеж. Их сотрудники вошли в число подозреваемых и задержанных.

На фоне так называемого мясного скандала некоторые страны приняли решение временно отказаться от товаров, связанных с этим делом. Чили, Мексика, Вьетнам, КНР временно запретили импорт бразильского мяса. Ряд ограничений на его ввоз также ввели ЕС, Япония, Канада и ЮАР.

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