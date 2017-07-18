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"Ъ": ОАК планирует выйти на устойчивую прибыль с 2018 года

Экономика и бизнес
18 июля, 3:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Это позволит корпорации перейти в категорию финансово стабильных компаний и даст ей новые возможности в работе с банками и инвесторами, заявил в интервью "Коммерсанту" глава ОАК Юрий Слюсарь

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Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь

Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует со следующего года выйти на устойчивую прибыль, заявил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"При системной поддержке государства в 2016 году корпорация впервые подошла к уровню безубыточности. В 2017 году мы намерены закрепить эту тенденцию, чтобы с 2018 года выйти на устойчивую прибыль. Это позволит перейти в категорию финансово стабильных компаний, даст нам новые возможности в работе с банками, инвесторами, акционерами", - сказал Слюсарь в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

Как сообщалось ранее, чистый убыток ОАК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года составил 4,481 млрд рублей - это в 24,5 раза меньше, чем по итогам 2015-го. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) убыток составил 3,16 млрд рублей. Стратегия ОАК предполагает выход на безубыточность не позднее 2025 года.

По словам Слюсаря, доля гражданской продукции в общем объеме производства корпорации в 2017 году увеличится, но ненамного. "В 2016 году эта доля составляла 17%, в этом году ожидаем чуть больше - 18%. Увеличение количества "невоенных" программ в портфеле - наш основной тренд", - рассказал изданию президент ОАК, напомнив, что стратегия корпорации предписывает к 2025 году добиться роста доли гражданской продукции до 45%.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России, производит как военные, так и гражданские самолеты. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга.

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Персоны
Слюсарь, Юрий Борисович
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