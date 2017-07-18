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Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке

Экономика и бизнес
18 июля, 6:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Решение о создании перечня направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг и укрепление позиций отраслей российской экономики

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых будет поддерживаться властями в приоритетном порядке. Распоряжение, подписанное 12 июля, опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке", - говорится в справке к распоряжению.

В список вошла, в частности, продукция гражданского машиностроения, химической, фармацевтической и медицинской промышленности, агропромышленного комплекса. Кроме того, поддержку экспорта в приоритетном порядке получат металлообработка, лесная индустрия и легкая промышленность.

Услуги в области туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания, информационной и компьютерной сферах также вошли в перечень.

"Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики", - добавили в правительстве.

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