Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых будет поддерживаться властями в приоритетном порядке. Распоряжение, подписанное 12 июля, опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке", - говорится в справке к распоряжению.

В список вошла, в частности, продукция гражданского машиностроения, химической, фармацевтической и медицинской промышленности, агропромышленного комплекса. Кроме того, поддержку экспорта в приоритетном порядке получат металлообработка, лесная индустрия и легкая промышленность.

Услуги в области туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания, информационной и компьютерной сферах также вошли в перечень.

"Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики", - добавили в правительстве.