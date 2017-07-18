Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ряд госконтрактов, в том числе по Крыму, получит казначейское сопровождение

Экономика и бизнес
18 июля, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Казначейству будет обеспечить сопровождение средств, выделяемых на проекты в сфере развития транспорта, здравоохранения, космической деятельности и социально-экономического развития Республики Крым

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о казначейском сопровождении средств, получаемых компаниями по госконтрактам в рамках ряда проектов, в том числе в сельском хозяйстве и по развитию Крыма. Документ, подписанный 14 июля, опубликован во вторник на сайте правительства.

"В целях поэтапного перехода к казначейскому сопровождению средств, получаемых юридическими лицами на основании отдельных государственных контрактов и договоров, подписанным распоряжением Казначейству России поручено обеспечить казначейское сопровождение средств, предоставленных на реализацию проектов в сфере развития транспортной системы, здравоохранения, космической деятельности, а также проектов в рамках социально-экономического развития Республики Крым", - говорится в справке к распоряжению.

В частности, поручение касается средств, выделяемых на строительство и реконструкцию трассы "Волга" от Москвы до Уфы, а также реконструкцию краевой клинической больницы в Красноярске и мероприятия, связанные "с обеспечением каналами связи Республики Крым с использованием существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры".

Кроме того, правительство поручает обеспечить казначейское сопровождение средств, предоставленных в форме взноса в уставный капитал "Российских космических систем", получаемых аграриями ряда регионов.

В справке отмечается, что в рамках этих проектов будут опробованы разные модели казначейского сопровождения - от документального контроля операций до контроля фактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
2
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
3
Минобороны обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
4
Сбербанк поддерживает создание новой банковской ассоциации
5
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи
6
Машина упала в реку на разрушенном мосту на трассе "Колыма" в Якутии
7
В Вашингтоне пройдет второй раунд консультаций Рябкова и Шэннона
Темы дня
Реклама