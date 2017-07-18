Ряд госконтрактов, в том числе по Крыму, получит казначейское сопровождение

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о казначейском сопровождении средств, получаемых компаниями по госконтрактам в рамках ряда проектов, в том числе в сельском хозяйстве и по развитию Крыма. Документ, подписанный 14 июля, опубликован во вторник на сайте правительства.

"В целях поэтапного перехода к казначейскому сопровождению средств, получаемых юридическими лицами на основании отдельных государственных контрактов и договоров, подписанным распоряжением Казначейству России поручено обеспечить казначейское сопровождение средств, предоставленных на реализацию проектов в сфере развития транспортной системы, здравоохранения, космической деятельности, а также проектов в рамках социально-экономического развития Республики Крым", - говорится в справке к распоряжению.

В частности, поручение касается средств, выделяемых на строительство и реконструкцию трассы "Волга" от Москвы до Уфы, а также реконструкцию краевой клинической больницы в Красноярске и мероприятия, связанные "с обеспечением каналами связи Республики Крым с использованием существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры".

Кроме того, правительство поручает обеспечить казначейское сопровождение средств, предоставленных в форме взноса в уставный капитал "Российских космических систем", получаемых аграриями ряда регионов.

В справке отмечается, что в рамках этих проектов будут опробованы разные модели казначейского сопровождения - от документального контроля операций до контроля фактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.