Экспериментальный образец двухтонного конвертоплана покажут на МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 впервые представит экспериментальный образец беспилотного конвертоплана VRT30. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время беспилотник успешно проходит очередной этап летных испытаний, технический задел по этому проекту будет использован для создания конвертоплана со взлетной массой до 2 тонн. На статической экспозиции "Вертолетов России" будет представлен экспериментальный образец, который в настоящее проходит летные испытания", - сказали в холдинге.

В пресс-службе отметили, что к четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки.

"Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года. На сегодняшний день полностью отработан полет и висение с отклоненными винтами, идут отработки системы автоматического управления на стенде для полетов в самолетном режиме", - сообщили в холдинге.

Как пояснили в "Вертолетах России", VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до 2 тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения.

"Таким образом увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков", - сказал генеральный директор холдинга Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

Международный авиационно-космический салон открывается во вторник в подмосковном Жуковском и продлится до 23 июля.

Свою продукцию в его рамках представят более 650 российских и зарубежных компаний.