Власти Сахалина планируют начать строительство двух посадочных площадок на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области в 2018 году планирует начать строительство посадочных площадок для малой авиации на островах Парамушир (северные Курилы) и Шикотан (южные Курилы). Об этом сообщил ТАСС референт Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Богомолов.

"Сейчас идет работа по подготовке конкурса на проектно-сметную документацию. Через 2-3 недели он будет объявлен. За зиму проект должен быть сделан, и в следующем году должны приступить к строительству", - сказал Богомолов.

Он уточнил, что это будут грунтовые посадочные площадки под малые самолеты (воздушные суда типа DHC-6 Twin Otter 400, которые рассчитанные на 19 пассажиров). Регулярного воздушного сообщения на самолетах между Парамуширом и Петропавловск-Камчатским не было более 25 лет, а на Шикотан полеты не выполнялись никогда. Добраться до островов можно на вертолете или теплоходе.

Ранее сообщалось, что организовать новые для области воздушные линии губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко попросили жители Курильских островов.