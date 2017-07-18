АСВ выявило в обанкротившемся банке "Енисей" недостачу имущества на 7,3 млрд руб.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации имущества в признанном банкротом красноярском банке "Енисей" выявило недостачу имущества на 7,295 млрд рублей, сообщается в материалах агентства.

По данным АСВ, наибольшая сумма недостачи в размере 7,039 млрд руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача по кредитам, предоставленным физическим лицам, в размере 23,363 млн руб. обусловлена не передачей кредитных досье. Оставшаяся часть недостачи в размере 203,276 млн руб. приходится на ценные бумаги, основные средства - в размере 28,167 млн руб. и остаток денежных средств в размере 97 тыс. руб. на корреспондентских счетах в других банках.

Кроме того, в ходе инвентаризации АСВ выявило имущество в количестве 396 единиц (банковское оборудование и мебель), не учтенное на балансовых счетах банка.

Инвентаризация имущества банка "Енисей" завершилась 13 июля.

В апреле Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Енисей" банкротом и ввел в учреждении конкурсное производство сроком на один год.

Банк России 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Енисей" за высокорискованную кредитную политику. Кроме того, кредитная организация не создавала необходимых резервов на возможные потери и не предоставляла отчетность, отражающую реальное финансовое положение. Согласно данным отчетности, на 1 января 2017 года банк "Енисей" занимал 254-е место по величине активов в банковской системе России.