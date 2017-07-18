Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония в 2017 году рассчитывает вернуть в работу еще 10 реакторов на АЭС

Экономика и бизнес
18 июля, 9:01 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 18, июля. /ТАСС

Как отметил президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори, до аварии на АЭС "Фукусима" в стране работали 54 реактора. В настоящее время запущены только пять атомных реакторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Япония рассчитывает, что до конца 2017 года в стране на АЭС будут запущены около 10 реакторов. Об этом сообщил советник, бывший президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори в ходе панельной сессии "Безуглеродная энергия - энергия будущего" на "Астана Экспо-2017".

"К концу этого года я сам ожидаю, что мы запустим около 10 реакторов. Сейчас люди понимают важность ядерной энергии", - сказал он.

Такуя Хаттори отметил, что до аварии на АЭС "Фукусима" в стране работали 54 реактора. АЭС до инцидента производили 30% электроэнергии, столько же приходилось на газовую генерацию, 20% - на угольную, 10% - на возобновляемые источники энергии, в основном ГЭС. После аварии на "Фукусиме" этот энергобаланс был нарушен, в настоящее время в стране запущены только пять атомных реакторов, генерирующих электроэнергию.

Япония планирует увеличивать долю электроэнергии, генерируемой на АЭС, прежде всего, из-за дороговизны газа и угля, 100% которого импортируется страной. "Одна из причин заключается в том, что мы зависим от импортируемого газа и угля. 100 млн долларов в день мы платим другим странам, 1,3 млрд иен или 30 млрд долларов в год", - сказал Хаттори.

Он добавил, что к 2030 году Япония ставит цель увеличить долю АЭС в выработке электроэнергии до 30% от общего объема генерируемой в стране электроэнергии. Вместе с возобновляемыми источниками энергии доля атомной генерации к этому времени может вырасти до 44%, что позволит снизить выбросы СО2 на 26% в сравнении с 2009 годом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
2
Минобороны обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
3
На МАКС-2017 покажут экспериментальный образец двухтонного конвертоплана
4
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи
5
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
6
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
7
ВЦИОМ: россияне оценивают свою жизнь в 2017 году лучше, чем в 2015-2016 годах
Темы дня
Реклама