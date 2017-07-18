Росатом считает реальным построить до 2050 года АЭС на еще 1 тыс. ГВт

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров считает реальным построение до 2050 года атомных электростанций (АЭС) мощностью до 1 тыс. ГВт. Об этом он сообщил в ходе панельной сессии "Безуглеродная энергия - энергия будущего" на "Астана Экспо-2017".

"Мы должны определить место каждого источника (для генерации энергии - прим. ТАСС) в энергосистеме будущего. В рамках этой работы, которую мы ведем вместе со всем атомным сообществом мира, мы сформулируем цели. Мы говорим о том, что абсолютно реальным является до 2050 построить еще 1000 ГВт электростанций", - сказал он.

Комаров напомнил, что атомная энергетика позволит сделать энергетику "зеленой", привести к значительному снижению уровня выбросов парниковых газов и при этом сделать энергобаланс устойчивым.

При открытии экспозиции Росатома на "Астана Экспо-2017" во вторник Комаров отмечал, что атомные технологии позволяют повысить качество жизни не только решая вопросы обеспечения электроэнергией, но и помогают развитию медицины и сельского хозяйства, Арктики и в освоении космоса.

"Атомные технологии сегодня - это далеко не только энергетика. Если вы посетите нашу экспозицию, там хорошо видно, как атомные технологии улучшают качество жизни людей за счет применения ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве, как они используются в опреснении воды и водоочистки, как приближают освоение космоса. Отельной нашей гордостью является тематика Арктики", - заявил первый замгенерального директора Росатома.

Комаров напомнил, что Россия - единственная страна, которая имеет ледокольный флот, основанный на атомной энергетике.

Атомная энергетика и ветроэнергетика

По словам Комарова, Росатом не противопоставляет атомную энергетику ветроэнергетике и готова параллельно развивать эти источники энергии при благоприятных инвестиционных условиях.

"Мы инвестируем в атомную генерацию и в генерацию ветра. Мы не противопоставляем друг другу эти источники энергии. Мы видим в этом синергетический эффект, когда наши машиностроительные предприятия могут быть загружены заказами не только по производству оборудования для атомных электростанций, но и по производству ветряных установок. И мы видим возможность, если формируются благоприятные инвестиционные условия вкладывать и в атомную генерацию, и в ветрогенерацию", - сказал Комаров.

При этом он подчеркнул, что при развитии возобновляемых источников энергии в стране важно определиться с правильным энергобалансом. В качестве примера он привел Германию, где в январе этого года в течение нескольких дней подряд возобновляемые источники электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий обеспечивали электроэнергией объемы всего на 5%.

"Позиция ученых состоит в том, что нормальная пропорция возобновляемых источников не должна превышать 40%. Иначе придется иметь большие мощности по резервированию", - отметил Комаров.