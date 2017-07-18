"Ведомости": S7 и "Уральские авиалинии" могут закрыть часть рейсов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 может закрыть часть рейсов из-за разногласий с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", которое на прошлой неделе перестало предоставлять авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen) метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление гендиректора авиакомпании "Сибирь" (вместе с авиакомпанией "Глобус" входит в S7 Group) Владимира Объедкова.

Информацию также подтвердили два менеджера "Уральских авиалиний".

В настоящее время "Авиаметтелеком" для международного распространения готовит сводки погоды по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. "Уральские авиалинии" с ФГБУ не работают с 2012 г. и получали всю информацию от SITA. Теперь ее количество сильно ограничено, объяснил один из собеседников газеты.

Свои действия "Авиаметтелеком" объясняет тем, что его услуги не оплачиваются, говорит Объедков. Но по приказу Минтранса с 24 марта плата за метеорологическую информацию включена в состав аэронавигационных сборов, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения (Госкорпорация ОрВД). А та потом сама оплачивает работу ФГБУ. Платить "Авиаметтелекому" у авиакомпаний теперь нет юридических оснований, эти платежи нельзя было бы отнести на расходы и это означало бы двойную оплату услуг, продолжает топ-менеджер компании. Между тем "Авиаметтелеком" выставил S7 счета с 24 марта на десятки миллионов рублей.

Гендиректор "Авиаметтелекома" Марина Петрова и представитель Госкорпорации ОрВД говорят, что сводки погоды по-прежнему надо оплачивать "Авиаметтелекому". По словам Петровой, кроме S7 и "Уральских авиалиний", все авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", заключили договоры с ФГБУ и получают от него метеорологическую информацию.

Список аэропортов, по которым сводки предоставляются для международного обмена, был скорректирован Минтрансом. Ранее он был слишком широким, получалось, Россия нерачительно относилась к своей информации, объяснила Петрова.

Однако, как отметил топ-менеджер другой авиакомпании, подконтрольной государству, им пришлось заключить договор с "Авиаметтелекомом", так как, несмотря на приказ Минтранса, полномочия по предоставлению сводок в госкорпорацию не были переданы. "На совещании у замминистра транспорта Валерия Окулова 7 июля мы заявили, что в августе все-таки разорвем договор с "Авиаметтелекомом", так как должны получать сводки из госкорпорации. В ответ Окулов разослал письма всем авиакомпаниям с просьбой договоры не разрывать", - добавил собеседник газеты.