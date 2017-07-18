Медведев поручил разработать меры снижения объемов госзакупок у единственного поставщика

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать меры, направленные на снижение объемов госзакупок у единственного поставщика. Об этом говорится в опубликованных во вторник на сайте кабмина решениях по итогам заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

"Минфину, ФАС, Минобрнауки, Минкомсвязи и Минюсту при участии Экспертного совета при правительстве РФ и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить согласованные предложения по разработке мер, направленных на снижение объемов закупок государственными заказчиками и организациями с государственным участием у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", - говорится в сообщении кабмина. Срок исполнения поручений - до 25 сентября 2017 г.

Кроме того, премьер поручил ведомствам представить предложения по определению обоснованности закупок в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также по установлению запрета передачи в сторонние организации исполнения функций, закрепленных в полномочиях федеральных органов исполнительной власти.

Отмечается, что при необходимости следует внести в правительство РФ проекты соответствующих актов.