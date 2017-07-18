Медведев поручил разработать меры снижения объемов госзакупок у единственного поставщика

Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валютыЭкономика и бизнес 18 июля, 13:06
IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМСпорт 18 июля, 13:04
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метроКультура 18 июля, 12:54
Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 18 июля, 12:45
Футболист "Локомотива" Ари подал документы на получение гражданства РФСпорт 18 июля, 12:35
Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:32
Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского киноМосква 18 июля, 12:26
Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спортаСпорт 18 июля, 12:17
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать меры, направленные на снижение объемов госзакупок у единственного поставщика. Об этом говорится в опубликованных во вторник на сайте кабмина решениях по итогам заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".
"Минфину, ФАС, Минобрнауки, Минкомсвязи и Минюсту при участии Экспертного совета при правительстве РФ и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить согласованные предложения по разработке мер, направленных на снижение объемов закупок государственными заказчиками и организациями с государственным участием у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", - говорится в сообщении кабмина. Срок исполнения поручений - до 25 сентября 2017 г.
Кроме того, премьер поручил ведомствам представить предложения по определению обоснованности закупок в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также по установлению запрета передачи в сторонние организации исполнения функций, закрепленных в полномочиях федеральных органов исполнительной власти.
Отмечается, что при необходимости следует внести в правительство РФ проекты соответствующих актов.