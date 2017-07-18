РФПИ предлагает рассмотреть возможность конвертации "префов" "Транснефти" в обыкновенные

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций компании "Транснефть" в обыкновенные, говорится в заявлении фонда.

"Это позволит существенно повысить акционерную стоимость и ликвидность акций. Кроме того, конвертация обеспечит основу для справедливой рыночной оценки стоимости акционерного капитала всей компании", - отмечается в заявлении.

В конце марта НПФ "Газфонд" совместно с "Газпромбанк - Управление активами" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрели пакет акций "Транснефти". Объем сделки с 1,1 млн привилегированных акций составил 169,704 млрд рублей. В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

На годовом собрании акционеров "Транснефти" генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев вошел в состав совета директоров компании. Ранее источник в правительстве РФ сообщал ТАСС, что одной из причин утверждения его кандидатуры для избрания стало повышение эффективности компании и отдачи для акционеров. Собеседник агентства отмечал, что к этому относится и капитализация компании, и растущие дивиденды. Таким образом, впервые представитель инвесторов в привилегированные акции стал членом совета.

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.