Россия выделит Белоруссии $700 млн кредита

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит в размере $700 млн, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Это техническая работа. Политические решения все приняли. Мы оформляем документы и все - $700 млн, как и договорились, как было объявлено", - сказал замминистра.
На встрече в апреле президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко достигли соглашения о рефинансировании долговых обязательств Минска.
Планировалось, что Россия выделит до $800 млн на реструктуризацию белорусских долгов.
Как заявлял первый заместитель министра финансов Белоруссии Максим Ермолович, республика надеется получить российский кредит на $700 млн в июле-августе.