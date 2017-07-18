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Россия выделит Белоруссии $700 млн кредита

Экономика и бизнес
18 июля, 11:08 UTC+3

По словам замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, документы по кредиту будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства

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Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит в размере $700 млн, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Это техническая работа. Политические решения все приняли. Мы оформляем документы и все - $700 млн, как и договорились, как было объявлено", - сказал замминистра.

Сторчак добавил, что документы, касающиеся предоставления кредита, будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства.

На встрече в апреле президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко достигли соглашения о рефинансировании долговых обязательств Минска.

Планировалось, что Россия выделит до $800 млн на реструктуризацию белорусских долгов.

Как заявлял первый заместитель министра финансов Белоруссии Максим Ермолович, республика надеется получить российский кредит на $700 млн в июле-августе.

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Минск рассчитывает получить российский кредит на $700 млн в июле-августе

Белоруссия и Россия подготовили проект соглашения о выделении республике госкредита

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