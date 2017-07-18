Минтруд предложил выделить субсидию Самарской области на поддержку работников "АвтоВАЗа"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минтруд внес в правительство предложение о выделении субсидии Самарской области в размере 600 миллионов рублей, которые должны быть направлены в том числе на поддержку работников "АвтоВАЗа", сообщили ТАСС в министерстве.
"Минтруд России внес в правительство пакет документов о выделении субсидии Самарской области на поддержку занятости. Предлагаемый объем поддержки из федерального бюджета - порядка 600 млн рублей", - сообщили в Минтруде.
Средства планируется направить на частичное возмещение расходов на оплату труда работников и на переобучение тех, кто не участвуют в основном производстве на "АвтоВАЗе" с целью их трудоустройства в другие организации, пояснили в министерстве.
Компания в понедельник официально подтвердила объявленную в феврале этого года информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве.
Как заявил в понедельник полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, численность персонала "АвтоВАЗа" может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2200 человек в 2018 году.
В свою очередь в "АвтоВАЗе" опровергли информации о массовом сокращении сотрудников и заверили, что в настоящее время у предприятия нет планов по увеличению числа сотрудников (с 740 человек), подпадающих под увольнение.