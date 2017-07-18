Количество заместителей гендиректора Центра Хруничева будет уменьшено в два раза

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Количество заместителей генерального директора Центра имени Хруничева будет уменьшено в два раза. Об этом сообщил на авиасалоне МАКС-2017 и.о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"Определенные кадровые изменения будут. Количество заместителей уменьшится с восьми до четырех", - сказал он.

По словам Варочко, есть проблемы задолженности по гособоронзаказу и по международным пускам. "Нужно выполнить свои договорные обязательства", - отметил он.

"Другие изменения - будет больше свободы для заключения контрактов для филиалов. Мы не должны быть ориентированы только на гособоронзаказ", - добавил Варочко.