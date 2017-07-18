Red Wings возьмет в лизинг 16 самолетов МС-21 у ИФК

Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валютыЭкономика и бизнес 18 июля, 13:06
IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМСпорт 18 июля, 13:04
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метроКультура 18 июля, 12:54
Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 18 июля, 12:45
Футболист "Локомотива" Ари подал документы на получение гражданства РФСпорт 18 июля, 12:35
Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:32
Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского киноМосква 18 июля, 12:26
Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спортаСпорт 18 июля, 12:17
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 18 июля, /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings заключила с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс" (ИФК) твердый договор операционного лизинга на 16 самолетов МС-21. Об этом говорится в сообщении ИФК.
"18 июля 2017 г. в рамках открывшегося в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2017 "Ильюшин Финанс" и Red Wings заключили твердый договор операционного лизинга на 12 лет на 16 самолетов МС-21-300. Поставки воздушных судов запланированы на 2019-2022 гг.",- говорится в сообщении ИФК.
Согласно договору, самолеты должны быть оборудованы пассажирским салоном в моноклассной компоновке на 211 мест. На четыре самолета будут установлены двигатели "ПД-14" российского производства, на остальные - канадского производителя Pratt & Whitney (PW1400G).
Подписанный договор является развитием заключенного в 2013 г. сторонами предварительного соглашения на 10 авиалайнеров МС-21-300.
В конце февраля гендиректор ИФК Александр Рубцов сообщал, что с середины 2017 г. авиакомпания получит в краткосрочный лизинг (до пяти лет) до шести Airbus 321. Сейчас в парке Red Wings - семь Ту 204 и Ту-214. говорит Рубцов.
МС-21 - это разрабатываемый ОАК самолет среднемагистрального класса, первые поставки запланированы на конец 2018 г. Крупнейший заказчик - "Аэрофлот" (50 самолетов). Всего МС-21 заказано 175, планируется выпустить 900-1000.
Red Wings - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. В 2016 г. компания перевезла 922 тыс. пассажиров.