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Red Wings возьмет в лизинг 16 самолетов МС-21 у ИФК

Экономика и бизнес
18 июля, 11:59 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ 18, июля /ТАСС

Поставки воздушных судов запланированы на 2019-2022 гг.

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ЖУКОВСКИЙ, 18 июля, /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings заключила с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс" (ИФК) твердый договор операционного лизинга на 16 самолетов МС-21. Об этом говорится в сообщении ИФК.

"18 июля 2017 г. в рамках открывшегося в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2017 "Ильюшин Финанс" и Red Wings заключили твердый договор операционного лизинга на 12 лет на 16 самолетов МС-21-300. Поставки воздушных судов запланированы на 2019-2022 гг.",- говорится в сообщении ИФК.

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Согласно договору, самолеты должны быть оборудованы пассажирским салоном в моноклассной компоновке на 211 мест. На четыре самолета будут установлены двигатели "ПД-14" российского производства, на остальные - канадского производителя Pratt & Whitney (PW1400G).

Подписанный договор является развитием заключенного в 2013 г. сторонами предварительного соглашения на 10 авиалайнеров МС-21-300.

В конце февраля гендиректор ИФК Александр Рубцов сообщал, что с середины 2017 г. авиакомпания получит в краткосрочный лизинг (до пяти лет) до шести Airbus 321. Сейчас в парке Red Wings - семь Ту 204 и Ту-214. говорит Рубцов.

МС-21 - это разрабатываемый ОАК самолет среднемагистрального класса, первые поставки запланированы на конец 2018 г. Крупнейший заказчик - "Аэрофлот" (50 самолетов). Всего МС-21 заказано 175, планируется выпустить 900-1000.

Red Wings - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. В 2016 г. компания перевезла 922 тыс. пассажиров.

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