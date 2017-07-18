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Решение о создании новой банковской ассоциации примут в сентябре

Экономика и бизнес
18 июля, 12:14 UTC+3

Как сообщил президент ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, новую организацию может возглавить первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский

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Президент ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков

Президент ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Решение о создании новой банковской ассоциации на базе Ассоциации региональных банков "Россия" будет принято в сентябре, сообщил ТАСС президент ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

"Мы сегодня встречались с крупнейшими банками, обсуждали создание новой банковской ассоциации на базе "России". Переговорный процесс только начался. В сентябре мы рассмотрим этот вопрос на внеочередном собрании ассоциации", - сказал он.

Аксаков добавил, что на пост главы новой банковской ассоциации может быть рассмотрена кандидатура первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского.

"Георгий Лунтовский - грамотный банкир, он стоял у истоков создания ассоциации "Россия", поэтому я думаю, что мы можем рассмотреть его кандидатуру на пост главы новой ассоциации, создаваемой на базе "России". Но пока этот вопрос даже не обсуждался", - отметил Аксаков.

Ассоциация российских банков. Досье

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Выход крупнейших банков России из АРБ
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Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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