Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированы

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Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Самолеты МС-21 и Superjet 100 планируется модифицировать. Об этом сообщил на международном авиасалоне МАКС-2017 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
"Сегодня только начал летать МС-21 и находится в эксплуатации Superjet, а мы уже думаем о новых модификациях Superjet и МС-21. Наиболее интересными нам представляется МС-21-400, это на 240 пассажиров. Большая, серьезная, очень жесткая борьба нас ждет", - сказал он.
Рогозин сообщил, что летные испытания пассажирского самолета Ил-114-300 начнутся через полтора года.
"Мы думаем о модернизации Superjet, мы стоим на пороге научно-технических работ и начала летных испытаний через полтора года Ил-114-300 с российским двигателем, российской авионикой", - сказал он.
"По сути дела мы планируем не только отвоевать рынок, который есть сегодня в самой России, который сегодня заполнен иностранными самолетами, но мы хотим расширить этот рынок, чтобы не через Москву летать из Хабаровска во Владивосток, а из Владивостока в Хабаровск на российском самолете, который будет поставлен на новые линии", - заявил Рогозин.
Головным изготовителем самолета выступает АО "РСК "МиГ", на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка. Разработчиком самолета является ОАО "Ил". В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации.
Вице-президент ОАК по гражданской авиации Владислав Масалов сообщил ранее, что первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить, сертифицировать на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать его летные испытания в 2018 году. "С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил и укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства - 12 самолетов в год", - добавили в пресс-службе.
Общий объем финансирования программы Ил-114-300 на период 2016-2029 годов составит 55,9 млрд руб.