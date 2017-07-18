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Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБ

Экономика и бизнес
18 июля, 12:45 UTC+3

Эту должность с сентября займет Ольга Скоробогатова

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Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский

Первый заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский

© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова будет назначена первым зампредом ЦБ с сентября, сообщает регулятор.

Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября по собственному желанию.

В сообщении ЦБ говорится, что Скоробогатова будет курировать департамент национальной платежной системы, департамент информационных технологий, департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, департамент наличного денежного обращения, а также объединение "Росинкас" (обеспечивает деятельность Банка России по организации наличного денежного обращения и входит в единую централизованную систему ЦБ).

Также регулятор сообщил, что директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский переходит на должность зампреда ЦБ и будет курировать деятельность департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, главного управления недвижимости, а также департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.

В свою очередь заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин станет курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, главное управление безопасности и защиты информации и межрегиональный центр безопасности Банка России.

Главный бухгалтер - директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Андрей Кружалов будет курировать операционный департамент, финансовый департамент и департамент полевых учреждений. Заместитель председателя Банка России Виктор Берестовой будет курировать административный департамент.

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