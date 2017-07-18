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Развитие Северного морского пути и МТК "Приморье-1", "Приморье-2" обсудят на ВЭФ

Экономика и бизнес
18 июля, 13:34 UTC+3 ТАСС

ВЭФ пройдет осенью во Владивостоке

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ТАСС, 18 июля. Развитие Северного морского пути и международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" будет обсуждаться в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы сегодня можем точно сказать, что будем обсуждать развитие транспортных коридоров "Приморье-1", "Приморье-2", мы будем обсуждать развитие Северного морского пути. Вы знаете, что у нас активно начали строиться трансграничные переходы в Амурской области, Еврейском автономном округе", - сказал он.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран, как Великобритания и Германия.

В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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