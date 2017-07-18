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"Победа" начнет летать из Москвы в Санкт-Петербург с 29 октября

Экономика и бизнес
18 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" во вторник открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Санкт-Петербург. Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, полеты по этому направлению начнутся 29 октября и будут выполняться ежедневно.

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Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.

"Ежедневный рейс Москва - Санкт-Петербург - логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Санкт- Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва станет восьмым прямым направлением "Победы" из аэропорта Пулково. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, в частности в Германию, Италию, Австрию, Армению, Грузию, Азербайджан, Испанию и на Кипр. Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG. До 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

В 2016 году "Победа" перевезла почти 4,3 млн пассажиров. Как заявлял гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 году планируется перевезти 5 млн человек.

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