"Победа" начнет летать из Москвы в Санкт-Петербург с 29 октября

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" во вторник открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Санкт-Петербург. Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, полеты по этому направлению начнутся 29 октября и будут выполняться ежедневно.
Минимальный тариф составит 999 рублей с учетом такс и сборов.
"Ежедневный рейс Москва - Санкт-Петербург - логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Санкт- Петербурга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва станет восьмым прямым направлением "Победы" из аэропорта Пулково. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.
"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, в частности в Германию, Италию, Австрию, Армению, Грузию, Азербайджан, Испанию и на Кипр. Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG. До 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.
В 2016 году "Победа" перевезла почти 4,3 млн пассажиров. Как заявлял гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 году планируется перевезти 5 млн человек.