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Все гости ВЭФ будут обеспечены комфортабельными гостиничными номерами

Экономика и бизнес
18 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отметил, что c с расселением участников форума "проблем не будет"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Все гости Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, будут гарантированно обеспечены комфортабельными гостиничными номерами. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Гостиничных мест достаточно. Всегда есть вопрос гостиничных номеров высшего качества, мы сегодня над этим работаем, но могу уверенно сказать, что всех гостей ВЭФ расселим. Проблем не будет", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что для размещения гостей будет использована часть номерного фонда гостиницы Hyatt во Владивостоке, но до сих пор сведений о сдаче гостиницы в эксплуатацию нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья, для гостей ВЭФ в настоящее время готовят более 4300 номеров в гостиницах кампуса Дальневосточного федерального университета. Там уже начат ремонт, что обеспечит высокий уровень комфортности. Одновременно идет обучение персонала.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран, как Великобритания и Германия.

В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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