Новикомбанк планирует подписать на МАКС-2017 соглашения с рядом предприятий

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Новикомбанк планирует подписать на открывающемся во вторник в Жуковском Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) соглашения с целым рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также Роскосмосом. Об этом сообщила ТАСС председатель правления банка Елена Георгиева.

"Будут подписаны соглашения и организованы встречи с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, корпорацией "Иркут", Казанским вертолетным заводом, концерном "Вега", Уфимским моторостроительным производственным объединением, Уральским оптико-механическим заводом, Красногорским заводом им. Зверева, Авиакапитал-Сервисом, ГТЛК, НПЦ газотурбостроения "Салют", РСК "МиГ", КРЭТ, "Климов" и госкорпорацией "Роскосмос"", - рассказала Георгиева.

По ее словам, "успешное осуществление этих амбициозных планов станет важным шагом в рамках реализации обновленной стратегии развития Новикомбанка по расширению профильной деятельности и финансирования целевых клиентов".

Новикомбанк, уточнила представитель компании, ведет комплексное обслуживание предприятий по всему спектру банковских услуг: кредитование, размещение средств, гарантийная поддержка, зарплатное и расчетно-кассовое обслуживание и так далее.

"Обширный опыт позволяет банку предлагать клиентам наиболее выгодные и удобные условия сделок. Новикомбанк как уполномоченный банк по обслуживанию исполнения государственного оборонного заказа обладает экспертным опытом и всеми необходимыми технологиями обеспечения конфиденциальности и безопасности проведения финансовых операций. Многолетнее сотрудничество банка с лидерами отрасли свидетельствует о его надежности и доверии клиентов", - добавила она.

Главным акционером и ключевым партнером Новикомбанка является госкорпорация "Ростех". Банк обслуживает более 700 предприятий и холдингов госкорпорации, осуществляет управление ее инвестиционными потоками.