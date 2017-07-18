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Новикомбанк предоставил российским авиастроителям кредиты на сумму 48 млрд рублей

Экономика и бизнес
18 июля, 14:24 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 18, июля. /ТАСС

По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, объем гарантий, предоставленных банком предприятиям авиационной отрасли, превышает 10 млрд рублей

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Кредитный портфель Новикомбанка для авиастроителей на сегодняшний день составляет 48 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева на открывающемся в Жуковском Международном авиационно-космическом салоне.

"Корпоративный кредитный портфель Новикомбанка составляет 150 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2017 года объем финансирования промышленных предприятий превысил 90 млрд рублей, в том числе по линии авиастроения и авиационного приборостроения - 48 млрд рублей. Объем гарантий, предоставленных банком предприятиям авиационной отрасли, превышает 10 млрд рублей", - рассказала Георгиева.

Новикомбанк работает с РСК "МиГ", "Туполевым", "Ильюшиным", "Гражданскими самолетами Сухого", корпорацией "Иркут" и многими другими. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОДК) в сотрудничестве с Новикомбанком в период с 2010 года успешно реализовала ряд проектов, установлены лимиты кредитования предприятий ОДК на сумму более 15 миллиардов рублей.

Георгиева уточнила, что кредитные средства направляются на серийное производство и модернизацию авиационной техники по контрактам, заключенным нашими клиентами с российскими и иностранными заказчиками, а также на техническое перевооружение предприятий. В частности, Новикомбанк профинансировал проект нового гражданского двигателя ПД-14 для МС-21. Также Новикомбанк выделил средства на строительство на территории "МВЗ им. М. Л. Миля" национального вертолетного инженерного центра.

"В начале года Новикомбанк предоставил Корпорации "Иркут" кредит на сумму €20 млн. Средства были направлены на исполнение экспортного контракта по поставке новой авиационной техники. Оперативное финансирование в достаточном объеме имеет большое значение для продвижения российской техники на мировой рынок и развития отечественного экспортного потенциала авиационного кластера", - добавила представитель банка.

Главным акционером и ключевым партнером Новикомбанка является госкорпорация "Ростех". Банк обслуживает более 700 предприятий и холдингов госкорпорации, осуществляет управление ее инвестиционными потоками.

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