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Летчики-испытатели попросили Путина сохранить проведение МАКС в Жуковском

Экономика и бизнес
18 июля, 14:19 дата обновления: 18 июля, 14:24 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 18, июля. /ТАСС

Свое обращение они передали через вице-премьера Дмитрия Рогозина

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Летчики-испытатели обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о том, чтобы сохранить проведение авиационно-космического салона МАКС в Жуковском.

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"Владимир Владимирович, крик души есть на 30 секунд. Злые языки утверждают, что это у нас последний МАКС в Жуковском. Мы обращение от летчиков-испытателей передали Дмитрию Олеговичу [вице-премьеру Рогозину]. Если будет возможность, хотелось бы, чтобы посмотрели", - сказал летчик-испытатель Роман Таскаев.

По мнению летного состава испытателей, которые базируются на аэродроме в Жуковском, здесь достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров сообщал, что решение о переносе авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку будет принято в 2018 году. "Если будет площадка готова и она будет лучше, она будет отвечать всем требованиям технологическим, которые выдвигаются, она будет использована. Я думаю, что точный ответ мы сможем получить в 2018 году", - сказал он.

Глава государства пообщался с летчиками на стенде ПАО "Иркут" в ходе авиасалона МАКС-2017 во вторник. Они рассказали ему о ходе испытательных процедур новых гражданских самолетов МС-21.

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