Кудрин: Ассоциации российских банков необходима смена руководства

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ВЛАДИМИР, 18 июля. /ТАСС/. Ассоциации российских банков (АРБ) требуется смена руководства путем демократического переизбрания. Такое мнение выразил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Я думаю, что лучше бы руководитель АРБ сменился в результате демократического переизбрания внутри ассоциации. С одной стороны, мне этот конфликт понятен: я думаю, что уже пора было руководителя менять. Жаль, что это привело к выходу (крупных банков - прим. ред.) из уважаемой ассоциации", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах форума "Территория смыслов".