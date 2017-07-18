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Кудрин: Ассоциации российских банков необходима смена руководства

Экономика и бизнес
18 июля, 14:30 UTC+3

Это должно произойти посредством демократического переизбрания, отметил глава Центра стратегических разработок

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Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 18 июля. /ТАСС/. Ассоциации российских банков (АРБ) требуется смена руководства путем демократического переизбрания. Такое мнение выразил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Я думаю, что лучше бы руководитель АРБ сменился в результате демократического переизбрания внутри ассоциации. С одной стороны, мне этот конфликт понятен: я думаю, что уже пора было руководителя менять. Жаль, что это привело к выходу (крупных банков - прим. ред.) из уважаемой ассоциации", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах форума "Территория смыслов".

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Выход крупнейших банков России из АРБ
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Кудрин, Алексей Леонидович
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