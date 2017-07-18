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На границе с Россией усилен контроль за сельхозпродукцией с Украины из-за сибирской язвы

Экономика и бизнес
18 июля, 15:36 UTC+3 ТАСС

Как уточнили в ведомстве, в период с 6 по 16 июля на пунктах пропуска изъяли 11 партий ручной клади общим весом более 56 кг, из которых более 41 кг составила мясная продукция

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ТАСС, 18 июля. Управление Россельхознадзора по Курской и Орловской областям усилило контроль за ввозимой с территории Украины продукцией. Такие меры связаны с обнаружением случаев заболевания животных сибирской язвой на территории Сумской области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В связи с возникновением случаев заболевания животных сибирской язвой на территории Сумской области Украины, сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям усилен контроль за продукцией, ввозимой через пункты пропуска как грузовым транспортом, так в ручной клади и багаже физических лиц. В частности, при проведении ветеринарного контроля в отношении грузовых партий товаров особое внимание уделяется региону происхождения продукции", - говорится в сообщении.

В период с 6 по 16 июля 2017 года было задержано и возвращено 11 партий ручной клади общим весом более 56 кг, из которых более 41 кг составила мясная продукция, уточнили в ведомстве.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи. В июле 2016 года вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, был введен карантин, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз тогда подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, от заболевания скончался 12-летний подросток, из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

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