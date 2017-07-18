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На поддержку гражданского авиастроения в 2017 году выделят 60 млрд рублей

Экономика и бизнес
18 июля, 15:32 дата обновления: 18 июля, 15:53 UTC+3

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в 2016 году в рамках программы развития авиационной промышленности на поддержку отрасли было направлено почти 52 млрд рублей

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© Михаил Метцель/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. На поддержку гражданского авиастроения в 2017 году планируется выделить 60 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию гражданского авиастроения.

"Отмечу, что отрасли сейчас оказывается достаточно широкая поддержка. Только в прошлом году в рамках программы развития авиационной промышленности на эти цели было направлено почти 52 млрд рублей, а в этом году планируется 60 млрд", - сказал Путин.

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По оценке президента, предпринимаемые меры дают свои результаты. По его данным, в прошлом году индекс производства гражданской продукции в авиастроении составил 121% по сравнению с 2015 годом. "Это хороший показатель. Вместе с тем уверен, у нашего авиапрома есть технологический и кадровый потенциал для дальнейшего роста, для укрепления своих позиций на внутреннем и мировом рынке", - отметил глава государства. В качестве примера Путин привел серийное производство самолета Sukhoi Superjet 100, вертолет Ка-62, пассажирский лайнер МС-21 и другие перспективные разработки.

Глава государства также напомнил, что в настоящий момент перед оборонным комплексом стоит задача диверсификации продукции, это касается и авиационного комплекса. Путин напомнил, что скоро будет пройдет пик поставок вертолетов в рамках гособоронзаказа. "Не затягивая, нужно подумать и гарантировать загрузку авиастроительных мощностей, сформировать спрос со стороны гражданских заказчиков. В том числе, речь может идти о наших нефтегазовых компаниях и других корпорациях с государственным участием", - предложил Путин, посетовав, что многие из них для своих нужд закупают технику за рубежом. Он призвал менять этот подход и отдавать предпочтение отечественной технике при условии, что она не уступает по качеству. Этот вопрос Путин предложил рассмотреть на комиссии по импортозамещению.

Российский лидер напомнил о необходимости нарастить долю отечественной авиатехники на внутреннем рынке. Для этого, по его мнению, необходимо не только повышать качество и надежность, но и развивать систему послепродажного сервиса. "Преимущество в конкуренции принадлежит тому, кто обеспечивает дальнейшее обслуживание проданной техники и гарантирует ее оперативный ремонт, поставку запчастей", - заключил он.

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