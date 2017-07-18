Путин потребовал обратить особое внимание на сертификацию МС-21

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал обратить особое внимание на сертификацию самолета МС-21 с тем, чтобы она прошла как можно скорее. Об этом он заявил на совещании по развитию гражданского авиастроения.
"Сейчас МС-21 проходит летные испытания, и хотел бы сегодня услышать, как они продвигаются, в какой стадии находится сертификация самолета, - сказал Путин. - Хочу обратить на это особое внимание, имея в виду технические проблемы, о которых мы с вами знаем, здесь все должно пройти без сбоев".
Президент также попросил уделить особое внимание организации серийного производства этого самолета.