Володин обратил внимание Минфина на необходимость регулирования вопросов интернет-торговли

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание Министерства финансов на необходимость регулирования вопросов, связанных с интернет-торговлей.

"Хотел бы обратить внимание Министерства финансов, что президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с интернет торговлей", - заявил он на парламентских слушаний на тему "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов".

"Мы потеряли несколько лет, это эквивалентно сумме более 200 млрд [рублей], то, что было потеряно, тем более исходя из того, что это в том числе бьет и по отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли", - отметил Володин.

Спикер отреагировал на тему, поднятую председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, по словам которого "уже несколько лет обсуждали задачу - интернет-торговля".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что проект закона о регулировании торговли в интернете полностью согласован. По ее словам, "есть проект закона об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти интернет- площадки предоставляют". Также Попова заявляла, что вопрос регулирования интернет- торговли "еще достаточно новый для страны", поэтому на разработку закона "пришлось потратить много усилий".