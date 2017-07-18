ВЭБ, ОАК и "Аэрофлот" заключили договор о передаче в лизинг 20 самолетов SSJ-100

ЖУКОВСКИЙ, 18 июля, /ТАСС/. ВЭБ-Лизинг, "Аэрофлот" и Объединенная авиастроительная корпорация заключили договор о приобретении и передаче в лизинг 20 самолетов SSJ-100, поставки которых намечены на 2017-2018 годах.

Документы подписали президент ОАК Юрий Слюсарь, генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев и глава ВЭБ Сергей Горьков

Документы подписаны на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в присутствии президента России Владимира Путина.

Ранее о возможности заключения такого контракта в рамках авиасалона МАКС-2017 сообщали Слюсарь и Савельев. Теперь количество SSJ-100 в парке "Аэрофлота" возрастет до 50 машин.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году.

На начало апреля выпущено 122 SSJ-100, по данным журнала "Авиатранспортное обозрение": 65 из них - у российских эксплуатантов (в том числе 30 у "Аэрофлота"), 30 - у зарубежных, 19 - на хранении или готовятся к передаче эксплуатантам, семь - у самой ГСС для испытаний.