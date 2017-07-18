Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура внесла представление Роструду из-за нарушений прав предпринимателей

Экономика и бизнес
18 июля, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В частности, работники Роструда не полностью и с нарушением сроков вносили данные в единый реестр проверок юридических лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения законодательства о защите прав предпринимателей в деятельности Федеральной службы по труду и занятости. Об этом ТАСС во вторник сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Федеральной службы по труду и занятости в связи с многочисленными нарушениями законодательства о защите прав предпринимателей, выявленными в деятельности ведомства", - сказал он.

По данным Генпрокуратуры, работники Роструда не полностью и с нарушением сроков вносили данные в единый реестр проверок юридических лиц. "Например, сведения об исполнении предписания Климовским социально-оздоровительным центром для граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда" в Подмосковье внесены с опозданием на полгода", - отметил Куренной.

Кроме того, в реестр не были включены сведения о проверочных мероприятиях в отношении Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области, данные о проверяющих лицах, а также информация об исполнении выданного предписания. "С опозданием на 1,5 года в ходе проверки Генпрокуратуры РФ Роструд внес в реестр информацию о проверках, проведенных в 2015 году", - отметил официальный представитель надзорного ведомства.

Генпрокуратурой также выявлен ряд фактов истребования у хозяйствующих субъектов документов и сведений, получение которых возможно в рамках межведомственного взаимодействия. "В Краснодарском крае и Новгородской области у бизнесменов незаконно требовали документы, в том числе разрешительные, имеющиеся в распоряжении иных госорганов. Совершению данных нарушений способствовало несоответствие закону методических рекомендаций по осуществлению надзора и контроля, утвержденных приказом Роструда и используемых проверяющими", - пояснил Куренной.

Генпрокуратура также отмечает, что Рострудом часто не соблюдается порядок уведомления о результатах проверок, игнорируются сроки уведомления юридических лиц о мерах, принятых в отношении должностных лиц, допустивших нарушения их прав.

Роструд допускает нарушения законодательства и при оказании госуслуг - более 30 заявлений об аккредитации частных агентств занятости были рассмотрены с нарушением срока. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Рострудом допускаются случаи необоснованного отказа в предоставлении государственной услуги по регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению социальных услуг.

"Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными работниками Федеральной службы по труду и занятости возложенных на них обязанностей и об ослаблении контроля руководства за их деятельностью", - отметил официальный представитель Генпрокуратуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама