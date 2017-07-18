Генпрокуратура внесла представление Роструду из-за нарушений прав предпринимателей

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения законодательства о защите прав предпринимателей в деятельности Федеральной службы по труду и занятости. Об этом ТАСС во вторник сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Федеральной службы по труду и занятости в связи с многочисленными нарушениями законодательства о защите прав предпринимателей, выявленными в деятельности ведомства", - сказал он.
По данным Генпрокуратуры, работники Роструда не полностью и с нарушением сроков вносили данные в единый реестр проверок юридических лиц. "Например, сведения об исполнении предписания Климовским социально-оздоровительным центром для граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда" в Подмосковье внесены с опозданием на полгода", - отметил Куренной.
Кроме того, в реестр не были включены сведения о проверочных мероприятиях в отношении Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области, данные о проверяющих лицах, а также информация об исполнении выданного предписания. "С опозданием на 1,5 года в ходе проверки Генпрокуратуры РФ Роструд внес в реестр информацию о проверках, проведенных в 2015 году", - отметил официальный представитель надзорного ведомства.
Генпрокуратурой также выявлен ряд фактов истребования у хозяйствующих субъектов документов и сведений, получение которых возможно в рамках межведомственного взаимодействия. "В Краснодарском крае и Новгородской области у бизнесменов незаконно требовали документы, в том числе разрешительные, имеющиеся в распоряжении иных госорганов. Совершению данных нарушений способствовало несоответствие закону методических рекомендаций по осуществлению надзора и контроля, утвержденных приказом Роструда и используемых проверяющими", - пояснил Куренной.
Генпрокуратура также отмечает, что Рострудом часто не соблюдается порядок уведомления о результатах проверок, игнорируются сроки уведомления юридических лиц о мерах, принятых в отношении должностных лиц, допустивших нарушения их прав.
Роструд допускает нарушения законодательства и при оказании госуслуг - более 30 заявлений об аккредитации частных агентств занятости были рассмотрены с нарушением срока. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Рострудом допускаются случаи необоснованного отказа в предоставлении государственной услуги по регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению социальных услуг.
"Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными работниками Федеральной службы по труду и занятости возложенных на них обязанностей и об ослаблении контроля руководства за их деятельностью", - отметил официальный представитель Генпрокуратуры.